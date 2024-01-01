Бывший министр градостроительства Прикамья устроился на работу в «Т Плюс» Он занял пост директора по тепловому бизнесу Поделиться Твитнуть

Бывший министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края Алексей Храпков трудоустроился в ПАО «Т Плюс». Он занял пост директора по тепловому бизнесу. Бывший пермский чиновник приступил к работе на новом месте 26 июля. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В «Т Плюс» Храпков займётся повышением эффективности и устойчивости теплового бизнеса, реализацией совместных с регионами инициатив по развитию государственно-частного партнёрства, развитием нормативной и законодательной базы в области теплоснабжения.

Напомним, до последнего времени Алексей Храпков занимал должность главы департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития РФ, откуда уволился по собственному желанию.

В разные годы Алексей Храпков возглавлял региональную энергетическую комиссию, был вице-мэром Перми (курировал вопросы коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта), возглавлял министерство градостроительства региона. В 2012 году перешёл на должность заместителя директора департамента развития электроэнергетики в Минэнерго РФ, где занимался вопросами теплоснабжения, а в 2019-м был назначен руководителем департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике. В Минэкономразвития перешёл в 2021 году.

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