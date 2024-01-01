Алёна Бронникова Экс-министр Пермского края покинул должность в Минэкономразвития РФ Алексей Храпков возглавлял департамент госрегулирования тарифов и инфраструктурных реформ Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Бывший министр градостроительства и инфраструктуры Пермского края Алексей Храпков покинул должность главы департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития РФ. Согласно данным официального сайта ведомства, с 2 июля 2024 года Врио директора назначен Дмитрий Шведов.

В министерстве экономического развития «Коммерсантъ-Прикамье» рассказали, что Храпков написал заявление по собственному желанию. Изданию чиновник не ответил. По одной из версий он намерен вернуться в Пермь.

Алексей Храпков с 1989 года работал на различных должностях в Пермском крае: возглавлял региональную энергетическую комиссию, был вице-мэром Перми, где курировал вопросы коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта, затем возглавил министерство градостроительства региона. В 2012 году он перешёл на должность заместителя директора департамента развития электроэнергетики в Минэнерго РФ, где занимался вопросами теплоснабжения, а в 2019-м был назначен руководителем департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике. В Минэкономразвития он перешёл в 2021 году.

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