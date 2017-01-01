Выходец из Перми возглавил департамент Минэнерго РФ

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Выходец из Перми Алексей Храпков назначен директором департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ. Ранее он занимал должность заместителя директора департамента развития электроэнергетики. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

«Приказом министра энергетики Российской Федерации 25 октября 2019 года директором департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике назначен Храпков Алексей Анатольевич», — сообщает ведомство.

Алексей Храпков с 1989 года работал на различных должностях в Пермском крае: возглавлял региональную энергетическую комиссию, был вице-мэром Перми (курировал вопросы коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта), затем возглавил краевое министерство градостроительства. С 2012 года работает в Минэнерго РФ на должности заместителя директора департамента развития электроэнергетики, курируя вопросы теплоснабжения.