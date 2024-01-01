В СНТ Перми из-за хлопка газового баллона сгорел дом Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Во вторник, 30 июля, в 00 час. 49 мин. в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Гремячий лог в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место выехали подразделения пожарной охраны. Прибыв в СНТ, специалисты обнаружили горящий дом с надворными постройками.

«На пожаре произошёл хлопок газового баллона. К счастью, никто не пострадал», — проинформировали в министерстве, добавив, что сообщение оперативное и подлежит уточнению.

В ликвидации возгорания приняли участие 15 человек личного состава, было привлечено четыре единицы техники МЧС России.

Напомним, днём ранее в МЧС сообщили о ЧП в городе Чусовом. Там произошло обрушение перекрытия частного гаража, из-за чего погиб находившийся в нём мужчина. Его обнаружили уже без признаков жизни.

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