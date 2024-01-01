В Пермском крае мужчина погиб в обвалившемся гараже
Его тело извлекли из-под обломков спасатели
В Чусовом произошло обрушение перекрытия частного гаража, из-за чего погиб находившийся в нём мужчина. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Очевидцы сообщили о происшествии спасателем. На место происшествия прибыли 20 человек личного состава и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России — 10 человек и 3 спецмашины.
«В результате поисково-спасательных работ из-под обломков перекрытий спасатели извлекли тело мужчины без признаков жизни», — сообщили в МЧС по региону.
В ведомстве призвали беречь себя и своих близких.
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