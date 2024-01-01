На пожаре в Пермском крае двухлетний ребёнок получил ожоги
В квартире загорелась мебель
В Нытве Пермского края на ул. Ленина произошёл пожар в многоквартирном доме, во время которого пострадал двухлетний ребёнок. Происшествие случилось вечером в среду, 24 июля. В 19.40 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в квартире. Прибывшие на место спасатели установили, что в одой из квартир дома горит мебель на площади 3 кв. м.
Никто не погиб и не травмировался, но ещё до прибытия подразделений из квартиры вывели двухлетнего ребёнка. Он получил ожоги, в связи с чем его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по региону проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства и причину возгорания.
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