На пожаре в Пермском крае двухлетний ребёнок получил ожоги В квартире загорелась мебель Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Нытве Пермского края на ул. Ленина произошёл пожар в многоквартирном доме, во время которого пострадал двухлетний ребёнок. Происшествие случилось вечером в среду, 24 июля. В 19.40 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в квартире. Прибывшие на место спасатели установили, что в одой из квартир дома горит мебель на площади 3 кв. м.

Никто не погиб и не травмировался, но ещё до прибытия подразделений из квартиры вывели двухлетнего ребёнка. Он получил ожоги, в связи с чем его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по региону проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства и причину возгорания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.