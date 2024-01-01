Алёна Бронникова В Прикамье увеличилась потребительская активность за счёт роста зарплат и кредитования На рынке труда в мае-июне сохранялась напряжённая ситуация Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае-июне 2024 года в Пермском крае экономическая активность оставалась на повышенном уровне, драйвером роста был высокий частный и государственный внутренний спрос. Стабильность внутреннего рынка топлива, по данным доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», обеспечивал рост выпуска нефтепродуктов.

Самой напряжённой остаётся ситуация на рынке труда. Для компенсации кадрового дефицита региональные предприятия повышали производительность труда за счёт оптимизации производственных процессов.

В начале лета потребительская активность увеличилась благодаря росту реальных зарплат и кредитования. Кроме того, в крае отмечался рост спроса на туристические и транспортные услуги.

Месячный прирост цен замедлился, но остался высоким на фоне сохраняющегося давления со стороны спроса. В течение рассматриваемого периода высокими оставались также ценовые ожидания бизнеса, корпоративное кредитование увеличивалось.

По данным ЦБ, в июне годовая инфляция в Прикамье выросла относительно предыдущего месяца на 0,39 п.п., до 9,84%, что выше средних показателей по России и ПФО. Причиной стал перенос издержек производителей и поставщиков в конечные цены товаров и услуг, а также высокая потребительская активность на рынке услуг.

В конце июля Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта до 18%. Регулятор также отметил значительное превышение инфляции апрельских прогнозов на фоне спроса, растущего быстрее, чем предложение. Прогноз по инфляции на конец текущего года пересмотрен с диапазона 4,3-4,8% до 6,5-7%.

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