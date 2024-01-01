Банк России повысил ключевую ставку до 18% Поделиться Твитнуть

На заседании Совета директоров Банка России 26 июля принято решение о повышении ключевой ставки на 2 процентных пункта. С сегодняшнего дня она установлена на уровне 18%. В предшествующие четыре заседания ставка оставалась неизменной, а последнее повышение имело место в декабре прошлого года.

Кроме того, Центробанк значительно изменил прогноз по инфляции на конец текущего года: с диапазона 4,3-4,8% он пересмотрен до 6,5-7%. Аналогично ожидания по росту цен на 2025 год были пересмотрены: вместо целевых 4% в следующем году ожидается 4-4,5%. Прогнозы по ставке тоже изменились, теперь её средние значения на конец года составят 18-19,4%.

В своём релизе ЦБ отметил, что инфляция значительно превышает апрельские прогнозы — спрос растёт быстрее, чем предложение. Устойчивое инфляционное давление усиливается, а за июнь месячный прирост цен, с учётом сезонности, составил 9,3%, что выше показателей начала года. Инфляционные ожидания в июле увеличились до 12,4%, став максимальными за последние три месяца.

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