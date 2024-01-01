В июне годовая инфляция в Пермском крае возросла до 9,84% Это выше уровня по ПФО и России в целом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным пресс-службы Центробанка, в июне годовая инфляция в Пермском крае выросла относительно предыдущего месяца на 0,39 п.п., до 9,84%. В Приволжском федеральном округе этот показатель составил 8,30%, а по России в целом 8,59%. Причиной ускорения инфляции в Пермском крае называется перенос издержек производителей и поставщиков в конечные цены товаров и услуг, а также высокая потребительская активность на рынке услуг.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июне 2024 года увеличился до 10,24% (в мае было 9,20%). В прошлом месяце сезонное снижение цен на помидоры было менее выраженным по сравнению с прошлым годом, так как рост предложения томатов сдерживали аномальные погодные условия. Поэтому годовой рост цен на помидоры ускорился. В то же время производители огурцов продолжили перенос в конечные цены возросших весной затрат на обогрев теплиц. Такое положение было вызвано нетипично холодной погодой. В итоге в годовом выражении огурцы дорожали быстрее.

Данные Центробанка

На рынке непродовольственных товаров годовой темп прироста цен в прошлом месяце, напротив, снизился до 8,06% (в мае было 8,35%).

Хотя спрос на подержанные иномарки и оставался высоким, произошло некоторое охлаждение интереса. Поэтому автодилеры, наблюдая изменение поведения покупателей, снизили цены на такие авто. Это привело к замедлению годового роста цен на иномарки.

Инфографика Центробанка

В исследовании Центробанка отмечается также ускорение удешевления планшетов. Дешевле, чем год назад, стали стоить и ноутбуки.

Что касается темпа прироста цен на услуги, то в июне в годовом сопоставлении он вырос до 11,13% (месяцем ранее был 10,78%). Отмечается повышение спроса жителей Прикамья на отдых по сравнению с прошлым годом. Поэтому сезонное удешевление экскурсионных туров по России было меньше, чем годом ранее. В связи с ростом спроса на отдых быстрее в годовом выражении дорожали и речные круизы по России, а также путёвки за границу, например в Турцию. Ускорился и прирост цен на поездки в такси.

Напомним, в июне аналитики агентства «СВОИ» провели исследование цен в магазинах Перми на 31 продукт, закрывающий базовый суточный рацион человека. Средняя цена условного суточного рациона на одного жителя составила 387,09 руб., что на 6,4% меньше, чем в декабре 2023 года.

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