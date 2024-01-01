Цена базового суточного рациона продуктов в Перми подешевела на 6% К такому выводу пришли аналитики агентства «СВОИ» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В июне 2024 года Агентство «СВОИ» провело мониторинг цен в магазинах Перми на 31 продукт, закрывающий базовый суточный рацион человека. По версии проекта, в краевом центре средняя цена условного суточного рациона на одного жителя составила 387,09 руб. Это на 6,4% меньше, чем было в декабре прошлого года. И это несмотря на инфляцию за данный период в 3,2%.

Данный показатель ставит Пермь по дешевизне продуктов на первое место среди городов ПФО и впервые на третье место среди всех городов России, принимавших участие в проекте.

Доступнее суточный рацион сложился в Севастополе (381,25 руб.) и Орле (384,51 руб.).

Доля расходов на условный суточный рацион пермяков в структуре среднего заработка составила 17%, сократившись на 4,6% по сравнению с декабрём. В среднем среди российских регионов этот показатель равняется 19,7%.

Если сравнивать с величиной прожиточного минимума в Перми, то доля рациона составила 76%, за прошедшие полгода этот показатель сократился на 11%. В среднем среди всех участников проекта данный показатель равен 79%.

При этом, согласно исследованию агентства «СВОИ», покупка одного набора продуктов в самых маленьких фасовках в среднем в Перми обходится в 2943,69 руб., что на 34,8% дороже, чем в декабре 2023 года. «И в этом главный парадокс этой волны исследования: рацион подешевел, а продуктовая корзина, наоборот, подорожала. Можно сделать вывод, что с полок пермских магазинов пропали «маленькие» упаковки — остались более крупные с меньшей удельной ценой, но большей общей стоимостью», — отметили эксперты.

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