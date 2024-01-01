Роспотребнадзор: Радиационный фон в Пермском крае оценивается как благополучный Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Согласно данным мониторинга и контрольно-надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, в первом полугодии 2024 года радиационная ситуация в регионе сохранялась на стабильном уровне, который можно охарактеризовать как благоприятный. Мощность гамма-излучения на открытых территориях не превышала установленный гигиенический предел для жилых и общественных зон (0,3 мкЗв/час) и составила в среднем 0,11 мкЗв/час. В самой Перми этот показатель также зафиксирован на уровне 0,11 мкЗв/час. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что в Прикамье за отчётный период не было зафиксировано ни природных, ни технических радиационных аномалий. Мониторинг радиационной безопасности в Пермском крае продолжается.

В ведомстве также напомнили, что наблюдение за гамма-излучением на открытых участках осуществлялось в рамках социально-гигиенического мониторинга с ежемесячной частотой на семи контрольных точках, расположенных в таких городах, как Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чернушка.

Ранее доцент ПГНИУ Григорий Головчанский рассказал об экспедиции на озёра в Чердынском округе, которые возникли после подземных ядерных взрывов в 1971 году. По словам Головчанского, в районе озёр радиационный фон сейчас ниже, чем в центре Перми.

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