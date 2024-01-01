В центре Перми радиационный фон оказался выше, чем в районе ядерных испытаний в Ныробе Поделиться Твитнуть

Прикамские учёные завершили экспедицию на север Пермского края. Экспедиция проводила исследования на территории Чусовского и Атомного озёр в Чердынском округе. Об этом сообщил в соцсетях доцент ПГНИУ Григорий Головчанский. Эти озёра возникли после подземных ядерных взрывов, которые выполнялись в рамках проекта «Тайга» в 1971 году. В ходе экспедиции, по словам Головчанского, в районе озёр радиационный фон сейчас даже ниже, чем в центре Перми. «Природа смогла восстановиться», — отметил исследователь.

В то же время участники экспедиции встретили аномалии в развитии некоторых растений.

«Геофизические методы для обследования дна водоёмов подтвердили свою состоятельность. Выявлены мощные аномалии, которые могут свидетельствовать о существовании на Чусовском озере гидротехнических сооружений в прошлом. Создана хорошая научная база для продолжения исследований в 2025 году», — рассказал Головчанский.

Кроме этого, прикамские учёные обнаружили систему волоков, специальных участков, которые предназначаются для перетаскивания судов по суше между водоёмами, и обследовали узловые точки транспортных путей, существовавших с глубокой древности.

Учёный отметил, что главное личное разочарование от состоявшейся экспедиции в том, что максимальные выявленные глубины Чусовского озера не 8 м, как считалось ранее, а едва превышают 2 м — и это в условиях высокой воды.

О подробностях экспедиции учёные пообещали рассказать осенью.

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