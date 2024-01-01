В Прикамье похоронят военнослужащего Максима Лутфиева Обстоятельства его гибели не сообщаются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Куединского муниципального округа

Сегодня, 28 июля, состоится прощание с уроженцем Куеды, военнослужащим Максимом Лутфиевым, погибшим при исполнении боевого задания в ходе спецоперации. Об этом сообщает администрация Куединского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Возле местного дома культуры в Куеде пройдёт траурный митинг.

Обстоятельства гибели участника СВО не уточняются.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Напомним, 29 июля в Березниках состоятся похороны рядового Сергея Рычкова, который был убит в зоне СВО. У него остались супруга и маленький ребёнок.

В этот же день, 29 июня, в Сивинском округе простятся с ещё одним военнослужащим из Прикамья, погибшим на СВО в Макеевке, — сержантом Сергеем Васильевым. Ему было 40 лет. Он служил старшим стрелком второго отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.

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