Глава СКР поручил проверить передачу участка со спорткомплексом «Трудовые резервы» в Перми частному лицу Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обращения, которое поступило в его приёмную «ВКонтакте» о якобы незаконной передаче в Перми в собственность частных лиц земельного участка, на котором расположен спортивный комплекс «Трудовые резервы». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В обращении сказано, что когда-то действовавший стадион могли круглогодично посещать все желающие, однако прежние владельцы объекта ненадлежащим образом содержали комплекс, не принимали мер к его сохранению, из-за чего он пришёл в непригодное состояние. В 2024 году участок со стадионом вернули в собственность Пермского края. Местные жители забеспокоились, не застроят ли участок жилыми домами и не лишатся ли они спортивного объекта.

Глава СКР поручил и.о. руководителя регионального управления следкома Валерию Сафонову провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о её промежуточных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее новые владельцы — братья Блиновы — уже комментировали ситуацию со стадионом «Трудовые резервы». Они купили участок осенью 2023 года. Бизнесмены заявили о планах по восстановлению полноразмерного футбольного поля и строительстве нового многозального Дома спорта общей площадью около 1500 кв. м с раздевалками, кафе, прокатом и т.д. Они пообещали, что после реконструкции спортивного объекта жители смогут приходить туда, как и раньше.

Комплексным развитием района «Трудовых резервов» Блиновы собираются заниматься совместно с девелопером Nova.

В марте 2024 года на заседании краевого правительства было принято решение развивать земельный участок в микрорайоне Городские горки (вместо со стадионом «Трудовые резервы») с помощью механизма комплексного развития территории (КРТ).

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