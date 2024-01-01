Зарина Ситдикова Птицефабрике в Прикамье выдано предостережение за нарушение закона о ветеринарии Тушки куриц предприятие продавало как цыплят-бройлеров Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

Архив ИД «Компаньон»

Одна из крупнейших птицефабрик Прикамья была уличена в подмене сырья для производства агропродукции. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По информации ведомства, речь идёт об АО «Агросила Птицефабрика Пермская». Нарушение требований ветеринарного законодательства было выявлено в начале июля. В ходе проверки выяснилось, что фабрике выдали сопроводительные документы на выработку 670,2 тонн тушек цыплят-бройлеров, а на производстве при этом в качестве сырья использовали тушки обычных куриц. Из этих птиц, которые отличаются более жёстким и менее объёмным мясом, в результате изготовили упаковки куриных крыльев, грудки и пр. Таким образом, тип сырья не соответствовал типу выработанной продукции.

Управлением Россельхознадзора предприятию было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напомним, в прошлом году у птицефабрики «Пермской» появился новый владелец — 100% акций компании выкупил холдинг «Агросила» из Казани. Предприятие производит более 40 тыс. тонн продукции в год, проектная мощность комплекса составляет 48 тыс. тонн.

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