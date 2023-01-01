Казанский холдинг «Агросила» купил птицефабрику «Пермская» Сумма сделки не разглашается Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

У птицефабрики «Пермская» — новый владелец. Это агрохолдинг «Агросила» из Казани. Компания приобрела 100% акций владельца фабрики — АО «Продо Птицефабрика Пермская». Сумма сделки не разглашается, но, по оценкам экспертов, она могла составить около 3 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

О готовящейся сделке стало известно в феврале этого года.

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края (основана в 1981 году), расположена в п. Сылва Пермского округа. С 2004 года фабрика входила в ГК «Продо». В год предприятие производит около 35 тыс. тонн мяса под брендами «Троекурово», «Рококо» и «Ясная горка», занимает 34% рынка Пермского края. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 112,6 млн руб.

Казанский холдинг «Агросила» основан в 2005 году. Основной владелец холдинга — Ильшат Фардиев. В состав холдинга входят 23 предприятия, расположенные на территории Республики Татарстан. Выручка компании по итогам 2021 года составила 47,6 млрд руб.

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