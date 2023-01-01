Казанский агрохолдинг «Агросила» хочет купить птицефабрику «Пермская» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Владелец птицефабрики «Пермская» холдинг «Продо» готовится продать актив казанскому холдингу «Агросила». Компания ведёт процедуру оценки бизнеса.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», стоимость сделки может составить около 3 млрд руб.

Казанский холдинг «Агросила» основан в 2005 году. Основной владелец — Ильшат Фардиев. В состав холдинга входят 23 сельхозпредприятий, расположенные в Татарстане.

Птицефабрика «Пермская» — основана в 1981 году, расположена в посёлке Сылва Пермского района. С 2004 года фабрика входит в группу компаний «Продо». В настоящее время птицефабрика «Пермская» является крупнейшим производителем курятины в регионе - производит около 35 тыс. т мяса птицы под брендами «Троекурово», «Рококо» и «Ясная горка».

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