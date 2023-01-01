Алёна Бронникова АО «Агросила» планирует увеличить производственные мощности птицефабрики «Пермской» Предприятие обеспечит новыми рабочими местами более 200 жителей региона Поделиться Твитнуть

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Глава Пермского края Дмитрий Махонин 31 августа посетил в п. Сылва посетил крупнейшее предприятие по производству мяса бройлеров и продуктов его переработки в регионе АО «Агросила Птицефабрика Пермская». В ходе рабочего выезда губернатор обсудил с гендиректором АО «Агросила» Светланой Барсуковой инвестиционную программу по развитию птицефабрики на ближайшие несколько лет.

На сегодняшний день предприятие производит более 40 тыс. тонн, проектная мощность составляет 48 тыс. тонн. На обновление оборудования в 2023 году, согласно утверждённой инвестпрограмме, будет направлено 354 млн руб. Холдинг рассматривает стратегию увеличения производства до 60 тыс. тонн продукции в живом весе к 2028 году.

«Холдинг намерен увеличить производство и мощности «Агросила Птицефабрика Пермская». Для этого планируются инвестиции в размере порядка 4 млрд руб., которые будут реализованы до 2027 года, чтобы в 2028 году птицефабрика вышла на запланированные объёмы. Прежде всего, финансирование направим на строительство новых корпусов, на приобретение оборудования для выращивания, а также на обеспечение биобезопасности птицефабрики», — рассказала глава АО «Агросила» Светлана Барсукова.

В течение пяти лет предприятие получит средства на шесть основных направлений. Как уточняют в краевом правительстве, они включают в себя модернизацию действующих площадок откорма птицы и убойно-перерабатывающего комплекса, создание двух новых птичников для откорма бройлеров и шести птичников племенного репродуктора, а также обновление оборудования. Также планируется построить современные дезбарьеры и внедрить современные технологий биозащиты.

Реализация инвестпроектов позволит обновить предприятие, усилить производственные мощности, и создать более 200 новых рабочих мест. Как подчёркивает Светлана Барсукова, в бюджет Пермского края в качестве налогов дополнительно поступит около 130 млн руб. Кроме того, в течение ближайшего месяца на полках магазинов региона продукция птицефабрики появится под новым брендом «Важная цыпа».

В Минагро Прикамья уточнили, что государственная поддержка агропромышленного комплекса в 2023 году составила порядка 3,5 млрд руб. Птицефабрика за 2022-2023 годы получила 2,1 млн руб. из консолидированного бюджета. Правительство региона компенсирует до 50% затрат на строительство или модернизацию объектов АПК.

«Для нас важно стабильное развитие предприятия. Поэтому видим в компании «Агросила» стратегического партнёра по развитию птицефабрики и сельхозотрасли Прикамья. Пришедшие акционеры намерены в ближайшие годы создавать новые рабочие места и продолжать курс социально-экономического развития предприятия и региона в целом. Мы, со своей стороны, готовы оказать необходимую поддержку холдингу в реализации их проектов на территории края», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

По результатам встречи он дал высокую оценку планов по развитию предприятия и отметил, что в целом птицефабрики и сельхозпроизводители обеспечивают продовольственную безопасность Пермского края и других регионов.

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