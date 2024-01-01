Зарина Ситдикова В Прикамье 26 участников СВО получили бесплатные участки под строительство Закон о выдаче земли начал действовать в этом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала текущего года в Пермском крае 26 участникам специальной военной операции и их семьям предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Об этом информирует региональное минимущества.

По данным ведомства, большая часть выданных наделов расположена в Перми, Кунгурском и Чернушинском округах.

Напомним, с января 2024 года в Прикамье начал действовать закон, согласно которому участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в боях на Украине, могут получить землю под строительство частных домов. В случае гибели бойца мера поддержки распространяется на членов его семьи.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в Перми первые 18 наделов для участников СВО распределили в начале июня. На жеребьёвку предоставили земли, расположенные в м/р Верхнее Васильево. Они предназначены для жилищного строительства и имеют техническую возможность для подключения электричества и газа.

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