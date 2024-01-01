Зарина Ситдикова Власти Перми распределили первые 18 участков среди участников СВО Все земельные наделы расположены в Орджоникидзевском районе Поделиться Твитнуть

В Перми впервые распределили землю среди участников специальной военной операции и членов их семей. На жеребьёвку предоставили 18 участков, которые расположены в м/р Верхнее Васильево. Об этом сообщают в городском департаменте земельных отношений.

Как отметил в своём telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин, земельные участки имеют техническую возможность для подключения сетей электроснабжения и газоснабжения. Они предназначены для строительства частных домов. Их размер варьируется от 585 до 665 кв. м.

По данным мэрии, после жеребьёвки сотрудники департамента земельных отношений направят документы в Росреестр для регистрации права собственности. Участникам жеребьёвки останется только получить готовые документы в горадминистрации.

В конце прошлого года был принят закон о предоставлении бесплатных земельных наделов участникам СВО. В соответствии с ним право на получение участков имеют военнослужащие армии РФ, в том числе уволенные в запас, добровольцы и росгвардейцы, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами за заслуги, проявленные во время специальной военной операции. При гибели бойцов мерой поддержки могут воспользоваться члены их семей.

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