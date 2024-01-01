Зарина Ситдикова В Перми демонтировали пристройку к зданию на Октябрьской площади Ранее здесь размещалось кафе Поделиться Твитнуть

У здания на Комсомольском проспекте, 34 на Октябрьской площади Перми снесли пристроенную веранду кафе. На это обратило внимание издание «Текст».

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в 2019 году администрация города приняла решение изъять земельный участок у здания, где была расположена пристройка, в муниципальную собственность. Мэрия планировала благоустроить его: сделать на верхней террасе пешеходную зону с велопарковками, оформить трибуны-клумбы, установить скамейки для отдыха и высадить кустарники.

Судебный процесс по данному делу начался в 2022 году. Ответчиками в нём выступали владельцы участка Юлия Карякина, Елена Нейфельд, а также Николай и Надежда Чудиновы. Решением Арбитражного суда Пермского края городскому департаменту земельных отношений в изъятии участка для муниципальных нужд было отказано.

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