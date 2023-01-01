Мэрия Перми не смогла изъять земельный участок возле Октябрьской площади
Решение принял Арбитражный суд Пермского края
Арбитражный суд Пермского края отказал департаменту земельных отношений админиситрации Перми в изъятии для муниципальных нужд земельного участка по адресу: Комсомольский проспект, 34.
Напомним, мэрия приняла решение изъять участок у Октябрьской площади перед зданием «Промстройпроекта» в 2019 году в связи с утверждением проекта планировки и межевания в центральном планировочном районе города.
Так как во внесудебном порядке вопрос об изъятии у собственников участка Юлии Карякиной, Елены Нейфельд, Николая и Надежды Чудиновых решён не был, департамент обратился с иском в Ленинский райсуд Перми, в 2021 году спор передали на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края по компетенции.
До рассмотрения данного дела по существу в ноябре прошлого года Пермским краевым судом было удовлетворено заявление собственников, оспоривших проект планировки и межевания территории в части касающейся спорного земельного участка. Решение об изъятии для муниципальных нужд земельных участков прекратило своё действие.
25 января с учётом вступившего в законную силу судебного акта Пермского краевого суда Арбитражным судом Прикамья отказано департаменту в удовлетворении требований об изъятии земельного участка.
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