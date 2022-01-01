Мария Сыропятова Предпринимателям не разрешили снять с кадастрового учёта земельный участок по Комсомольскому проспекту, 34 в Перми Спор о цене выкупа продолжается Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект, 34

perm.siss.ru

Арбитражный суд Пермского края отказал владельцам земельного участка по пр. Комсомольскому, 34 в Перми, просивших снять его с кадастрового учёта.

Напомним, земельный участок в 1 418 кв. м мэрия Перми пытается изъять у его собственников: Юлии Карякиной, Елены Нейфельд, Николая и Надежды Чудиновых. Снятие участка с учёта лишила бы администрацию такой возможности.

В Арбитражном суде Пермского края также продолжается судебный процесс по оспариванию выкупной стоимости. Мэрия предлагает за землю 7 млн руб., собственники не согласны. Следующее заседание по делу состоится 18 июля.

Ранее владельцы земельного участка пытались оспорить решение об изъятии в Ленинском райсуде Перми. В решении суда сказано, что собственники участка указывали на то, что изъятие может повлечь за собой нарушение пожарной безопасности. Согласно проведённой по их заказу экспертизе, «отторжение участка, граничащего с эвакуационным фасадом объекта защиты, повлечёт последствия, которые создадут угрозу жизни и здоровью людей». При этом собственники, в случае изъятия, на это повлиять уже не смогут. Однако суд посчитал эти суждения эксперта предположениями, отметив, что администрация Перми не собирается проводить «масштабные преобразования земельного участка».

Напомним, на данном участке мэрия планирует разместить малое общественное пространство. Зону парковки для арендаторов пр. Комсомольского, 34 предлагается вынести за пределы этой территории. На верхней террасе планируется разместить пешеходную зону с велопарковками. При этом её планируют отделить от проезжей части Комсомольского проспекта «видоизменёнными трибунами-клумбами». Также планируется добавить на газон покрытие из бетонной газонной плитки, небольшие скамейки для отдыха и кустарники.

изымамый участок 1,4 тыс кв. м выделен синим

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