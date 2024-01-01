На Сылве в Прикамье снова тонут люди Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Вечером 24 июля в службу спасения позвонили жители с. Серга Кунгурского округа и сообщили, что на реке Сылве недалеко от населённого пункта наблюдают лодку без пассажиров, которая кружится на месте.

Пока спасатели ехали, очевидцы самостоятельно вытащили на берег двух рыбаков, упавших в реку. Одного пострадавшего 1987 г.р. удалось спасти, от госпитализации он отказался. Второй мужчина 1965 г.р. скончался. Обстоятельства смерти выясняются.

Также в региональном управлении МЧС по региону сообщили о происшествии на воде в необорудованном для купания месте: из Сылвы вблизи д. Садок было извлечено тело мужчины без признаков жизни.

В министерстве напомнили, что в целях безопасности не рекомендуется заходить в воду в незнакомом месте и, тем более, игнорировать знак «Купание запрещено».

Ранее сообщалось, что 21 июля в Сылве, прямо в черте Кунгура было обнаружено тело утонувшего мужчины.

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