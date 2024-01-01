В Прикамье в Сылве утонул мужчина Обстоятельства происшествия выясняются Поделиться Твитнуть

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского МО

В воскресенье, 21 июля, около 16 час. на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского МО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС о том, что по ул. Воровского в Кунгуре в реке Сылве лежит тело человека.

На место происшествия выехали спасатели. Они извлекли пострадавшего из воды и передали сотрудникам полиции. В настоящее время личность погибшего установлена. Следователи выясняют обстоятельства смерти человека.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что в Пермском крае за первую половину лета произошло 22 происшествия на воде, при этом 16 человек утонули, среди них шесть детей.

В среду, 17 июля, в Пермском крае были зарегистрированы сразу два случая гибели людей на воде. Они произошли в районе сёл Кизьва в Сивинском округе и Кояново в Пермском муниципальном округе. Погибшие купались в необорудованных местах.

В МЧС России напоминают, что купаться разрешается только в трезвом состоянии и на официальных пляжах, где есть спасатели. Отдыхая у воды, запрещается оставлять без присмотра детей.

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