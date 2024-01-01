За сутки в Пермском крае утонули два человека Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В среду, 17 июля, в Пермском крае зарегистрированы два случая гибели людей на воде. Они произошли в районе сёл Кизьва и Кояново. Погибшие купались в необорудованных местах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Кизьва — село в Сивинском округе Пермского края, расположено на реках Тыка и Обва в северной части района на расстоянии примерно 13 км на северо-восток по прямой от Сивы.

Кояново — село в Пермском муниципальном округе Пермского края. Входит в состав Лобановского сельского поселения. Расположено в верхнем течении Мулянки, примерно в 8,5 км к юго-востоку от административного центра поселения, с. Лобаново и 25 км к югу от Перми.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае с 1 июня по 15 июля 2024 года произошло 22 происшествия на воде. 16 человек утонули, среди них шесть детей.

В МЧС России напоминают, что купаться разрешается только в трезвом состоянии и на официальных пляжах, где есть спасатели. Запрещается оставлять без присмотра детей.

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