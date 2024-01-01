Проект новой сцены оперного театра в Перми получил положительное заключение историко-культурной экспертизы Пока предполагается построить объект до 2032 года Поделиться Твитнуть

Эскиз нового здания театра оперы и балета из презентации бюро wHY

Администрация Перми

На сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН) опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, в которой обозначены меры по обеспечению сохранности ОКН в историческом центре Перми при выполнении работ по строительству новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» (ул. Ленина, 2а). Согласно заключению эксперта Никиты Сафонова, при реализации проекта нового театра сохранность объектов культурного наследия не пострадает (положительное заключение). Документ подписан 23 июля 2024 года.

Напомним, новую сцену театра планируется построить в Разгуляе в рамках комплексного развития территории нежилой застройки. Само здание театра предполагается разместить на участке, ограниченном сквером им. Татищева, улицами Суксунской и Петропавловской и жилыми домами по улицам Клименко и Ленина. Сроки реализации этого масштабного проекта неоднократно сдвигались. В адресной инвестиционной программе Пермского края сначала был указан срок — до 2027 года, сейчас — до 2032 года.

В декабре 2023 года на встрече с журналистами губернатор Дмитрий Махонин заявил, что о начале строительства сцены речи пока не идёт.

«Театр оперы и балета будет стоить порядка 20 млрд руб., у нас таких денег в бюджете нет и никогда не было, и в федеральном бюджете таких денег нет», — отметил тогда глава региона, добавив, что если бы ему было предложено выбирать: третий мост через Каму или театр, то он выбрал бы мост, потому что и действующий сегодня театр оперы и балета хороший.

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