Срок завершения строительства нового театра оперы и балета в Перми сдвинули до 2032 года Ранее возвести объект планировали к 2027 году Поделиться Твитнуть

В адресной инвестиционной программе Пермского края скорректированы сроки строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета. Ранее в программе было указано, что объект построят в 2018-2027 годах, сейчас — в 2018-2032 годах. На постановление правительства Прикамья от 14 февраля 2023 года о внесении поправок в инвестпрограмму обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Сам документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации с 16 февраля.

Напомним, новую сцену театра планируется построить в Разгуляе в рамках комплексного развития территории нежилой застройки. Само здание театра будет размещено на участке, ограниченном сквером им. Татищева, улицами Суксунской и Петропавловской и жилыми домами по улицам Клименко и Ленина. Сроки реализации этого масштабного проекта неоднократно сдвигались.

По мнению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, стоимость строительства нового здания театра оценивается в 15-20 млрд руб.

Ранее губернатор уже высказывался о переносе сроков строительства новой сцены театра. Он отметил, что важно выстраивать приоритеты: «Если экономика развивается — налогов становится больше, то мы больше строим и исполняем свои социальные обязательства. Если нет — мы должны с чем-то расставаться». По его словам, завершить проектирование новой сцены необходимо, так как на это уже выделены средства, далее — будут приниматься управленческие решения, в зависимости от того, как станут развиваться события.

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