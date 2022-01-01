Строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета может подорожать до 20 млрд рублей Ранее проект новой сцены Пермской оперы оценивали в 15 млрд Поделиться Твитнуть

Строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета, которая должна появиться к 2026 году, может обойтись в 20 млрд рублей. Об этом на встрече с редакторами СМИ сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее проект оценивался в 15 млрд руб., а до этого называлась сумма — 10 млрд.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно об увеличении стоимости строительства нового здания художественной галереи на заводе Шпагина. Ранее власти рассчитывали уложиться в 5,2 млрд руб., но последние расчёты показали удорожание до 6,4 млрд.

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