На строительство новой сцены Пермского театра оперы и балета в бюджетах нет денег Проектирование завершается за счёт краевой казны Поделиться Твитнуть

Проект нового театра оперы и балета в Перми

На встрече с редакторами СМИ губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ответил на вопрос о проектировании новой сцены Пермского театра оперы и балета и прокомментировал перспективы её строительства.

По словам главы региона, проектно-сметную документацию (ПСД) недофинансировал частный благотворитель, и завершение проектирования оплачивает краевой бюджет. «Мы идём постепенно, тихонько», — сказал Махонин, но не назвал дату окончания работ. Ранее назывался конец 2023 года.

Глава региона также отметил, что о начале строительства сцены речи пока не идёт.

«Театр оперы и балета будет стоить порядка 20 млрд руб., у нас таких денег в бюджете нет и никогда не было, и в федеральном бюджете таких денег нет», — отметил губернатор, добавив, что если бы ему было предложено выбирать: третий мост через Каму или театр, то он выбрал бы мост, потому что «у нас хороший театр оперы и балета действующий».

Напомним, создание ПСД объекта в своё время на себя хотел взять российский бизнесмен-миллиардер Роман Абрамович, но работы остановились из-за санкций.

Новую сцену планируется построить в Разгуляе, на участке, ограниченном сквером им. Татищева, улицами Суксунской и Петропавловской и жилыми домами по улицам Клименко и Ленина.

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