Раненному топором на фестивале в Прикамье участнику СВО стало лучше Он находится на лечении в стационаре Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Одному из пострадавших от удара топора в голову на фестивале «Зов Пармы» стало лучше. Он находится в стационаре.

«Пациент продолжает лечение в условиях стационара, находится в состоянии средней степени тяжести», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава.

Напомним, 21 июля на фестивале «Зов Пармы» житель Соликамска напал с топором на участника СВО и сотрудника ГУФСИН. Оба получили травмы головы, причём у военнослужащего раны оказались более тяжёлыми.

По словам его родственницы, после происшествия у мужчины был двойной перелом черепной коробки, а осколок кости и воздух попали внутрь. 22 июля мужчину в Березниках прооперировал нейрохирург, приехавший из Перми. Дома участника СВО, который приехал в отпуск, ждут жена и двое маленьких детей.

Второй пострадавший (сотрудник ФСИН) от госпитализации отказался.

Нападавшего уже задержали и поместили в СИЗО.

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