Раненный топором на фестивале в Пермском крае участник СВО прооперирован Он получил тяжёлые травмы головы Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Участника СВО, который на фестивале «Зов Пармы» получил тяжёлую травму в результате удара топором по голове, прооперировали, сообщила perm.aif.ru сестра пострадавшего Людмила.

Ранее сообщалось, что 21 июля на фестивале «Зов Пармы» житель Соликамска 1989 г.р. напал с топором на участника СВО и сотрудника ГУФСИН. Оба получили травмы головы. Причём у военнослужащего раны оказалась более тяжёлыми.

«Мой брат получил остриём топора по голове. Кроме того, ему рассекло кожу на плече. Мы сами увезли брата в больницу в Соликамск. Там ему сделала КТ, МРТ. Он, видимо, был в шоке и говорил, что чувствует себя нормально, только голова болела. Он уехал домой. На следующий день ему стало плохо. Он снова поехал в больницу. Врачи были удивлены, что он остался жив после такой травмы. У него был двойной перелом черепной коробки. Осколок кости и воздух попали внутрь. 22 июля брата в Березниках прооперировал нейрохирург, приехавший из Перми», — рассказала Людмила.

Сейчас мужчина в реанимации в Березниках. Днём 23 июля он ещё был без сознания. Дома участника СВО, который приехал в отпуск, ждут жена и двое маленьких детей.

Второй пострадавший — сотрудник ФСИН от госпитализации отказался.

Его жена рассказала изданию, что никакого конфликта с нападавшим у мужчин не было, и удары произошли неожиданно. Первым пострадал участник СВО.

«Пока мы соображали, что произошло, моему мужу прилетела бутылка в голову. После этого топором ударили моего супруга», — вспоминает нападение девушка. Она и её двоюродный брат, тоже бывший в компании, чудом не пострадали.

Нападавший задержан и находится в СИЗО.

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