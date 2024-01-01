Бомбоубежище на Куйбышева в Перми отремонтируют за 3,7 млн рублей Укрытие находится в подвале жилого 4-этажного дома Поделиться Твитнуть

Власти Перми подписали контракт с ООО «Фасад» на проведение капитального ремонта укрытия в муниципальном нежилом помещении, расположенном в подвале четырёхэтажного многоквартирного дома по адресу: Пермь, ул. Куйбышева, 153/ул. Новосибирская, 1. Компания должна выполнить все предусмотренные техзаданием работы до 19 сентября 2024 года за 3 млн 760,5 тыс. руб.

Деньги выделяются из городского бюджета. Общая площадь помещений— 76,7 кв. м.

Подрядчику предстоит восстановить стены, обработать оголившуюся арматуру антикоррозийным составом, выровнять пол, отремонтировать дверные проёмы и защитно-герметичные двери, выполнить наружную отделку и гидроизоляцию аварийного выхода, обновить системы электро- и водоснабжения, канализации, пожарную и охранную сигнализацию.

Укрытия (или убежища) — это защитные сооружения гражданской обороны, предназначенные для защиты населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, а также от поражения обломками рушащихся зданий и сооружений.

Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Перми за 4,4 млн руб. капитально отремонтирует укрытие, расположенное в подвале многоквартирного 4-этажного дома по ул. Леонова, 23, ООО «СК Империал».

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