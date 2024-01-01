Укрытие для населения в Индустриальном районе Перми отремонтируют за 4,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Индустриальном районе Перми стал известен подрядчик, который капитально отремонтирует укрытие, расположенное в подвале многоквартирного 4-этажного дома по ул. Леонова, 23. Контракт на 4,4 млн руб. уже заключён с ООО «СК Империал». Информация опубликовала на сайте госзакупок.

Специальные помещения под убежище имеют площадь 156,5 кв. м. До 11 октября подрядчик должен будет восстановить стены, обработать оголившуюся арматуру антикоррозийным составом, выровнять пол, отремонтировать дверные проёмы и защитно-герметичные двери, выполнить наружную отделку и гидроизоляцию аварийного выхода, обновить системы электро- и водоснабжения, канализации, пожарную и охранную сигнализацию.

Укрытия — это защитные сооружения гражданской обороны, предназначенные для защиты населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, а также от поражения обломками рушащихся зданий и сооружений.

Контракт заключён с МКУ «Содержание муниципального имущества». Средства выделены из городского бюджета.

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