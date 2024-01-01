В Прикамье похоронят погибшего прошлой осенью на СВО Александра Щукова Ему было 52 года Поделиться Твитнуть

Александр Щуков

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В зоне специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины погиб житель Косинского округа Прикамья Александр Щуков. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в информации властей.

Известно, что родился Александр Щуков 14 ноября 1970 года. Проживал в д. Чазево Косинского округа. С августа 2023 года проходил службу по контракту в зоне СВО в звании гвардии рядового. Погиб Александр ещё 19 октября прошлого года при выполнении боевых задач.

Прощание с Александром Щуковым будет проходить 25 июля в д. Чазево по ул. Молодежной, 7 до 13:30. Траурный митинг начнётся в 14:00 на площади у деревенского СДК.

Ранее сообщалось, что 25 июля в Прикамье похоронят ещё четверых участников СВО: Дениса Нечаева из Кудымкарского округа, Альберта Ахметова из Березников, Даниила Безгодова из Верещагинского городского округа и жителя Еловского муниципального округа Вячеслава Кочева.

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