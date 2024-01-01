На СВО погиб 21-летний гранатомётчик из Прикамья Даниил Безгодов Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского городского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины 20 июня погиб рядовой Даниил Безгодов. Об этом сообщается на официальной странице администрации Верещагинского городского округа в соцсетях.

Даниил родился 22 августа 2002 года в д. Мухино Верещагинского района. Окончил Сепычевскую школу, а потом его семья переехала в Пермь. После учёбы Даниил работал в сетевых магазинах. В спецоперации был гранатомётчиком мотострелкового отделения. При каких обстоятельствах погиб, местные власти не уточнили.

Администрация Верещагинского округа выразила соболезнования всем родным и близким Даниила.

С погибшим простятся 25 июля в д. Ивашково. Церемония прощания начнётся в 11:00, траурный митинг — в 11:30. Отпевание пройдёт с 12:00 в Предтеченской церкви в с. Сепыч.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае простятся с погибшим на СВО участником чеченской войны Вячеславом Кочевым.

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