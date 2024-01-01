В Пермском крае простятся с погибшим на СВО участником чеченской войны Вячеславом Кочевым Поделиться Твитнуть

Вячеслав Кочев / фото: vk.com/elovo_okrug

В ходе проведения специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины погиб житель Еловского муниципального округа Пермского края Вячеслав Кочев. Об этом сообщили в местной администрации.

Родился Вячеслав 29 июля 1979 года в с.Дуброво Еловского района, закончил местную школу, в 1997 году был призван в ряды Российской Армии. В сентябре 1999 года он отравился в командировку на Северный Кавказ, где участвовал в контртеррористической операции, попал в плен, но всё же вернулся домой. На «гражданке» работал рыбаком.

В октябре 2023 года младший сержант Кочев подписал контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону СВО. Воевал стрелком парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона. Получил значок гвардейца.

Погиб гвардии младший сержант Вячеслав Кочев 15 июля в бою. Посмертно награждён орденом Мужества.

«Выражаем искренние соболезнования отцу — Юрию Михайловичу, сёстрам: Марии Юрьевне и Анне Юрьевне, всем родным, близким и друзьям Вячеслава. Траурный митинг состоится в четверг, 25 июля 2024 года, в 12:30, в Шульдихинском сельском Доме досуга; 13:00 — отпевание в храме Святой Троицы с.Дуброво; поминальный обед в Шульдихинском СДД», — сказано в сообщении властей.

Ранее сообщалось, что в спецоперации погиб многодетный отец из Прикамья Максим Карнаухов.

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