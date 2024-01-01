В спецоперации погиб многодетный отец из Прикамья Максим Карнаухов
У военнослужащего остались трое детей
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб старший сержант, командир штурмового отделения из Пермского края Максим Карнаухов. Об этом сообщает администрация Верещагинского округа.
Маским родился 10 февраля 1986 года в с. Токари Очёрского района. После окончания местной школы поступил в Зюкайский аграрный техникум, где получил профессию «техник-электрик».
Затем отслужил в армии и освоил специальность «механик-водитель», командир танка.
После армии Максим Карнаухов работал в Очёрском филиале ООО «Газпром-транзит Чайковский» электромонтёром. Был женат. У погибшего остались родители, жена и трое детей.
Максим Карнаухов погиб 24 марта. При каких обстоятельствах, местные власти не уточнили.
Военнослужащего похоронят на малой родине. О времени и месте прощания администрация сообщит дополнительно.
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