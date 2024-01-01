В Пермском крае будут судить стрелявшего по детям жителя Чайковского Ему не понравился шум на детской площадке Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Чайковском следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в хулиганстве, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия и побоях.

По версии следствия, вечером 27 апреля пьяный мужчина находился в своей квартире. Он был недоволен шумом с детской площадки, расположенной во дворе дома. Поэтому решил взять страйкбольную винтовку и пистолет, чтобы стрелять пластиковыми шарами по ногам и рукам двух девочек 10 и 9 лет, которые играли на детской площадке.

Как ранее писал «Новый компаньон», мужчина стрелял с балкона. После происшествия дети пожаловались родителям. Девочкам оказали медицинскую помощь, затем их отправили на амбулаторном лечении.

Мужчину вскоре задержали и поместили в СИЗО. Он признал свою вину.

Уголовное дело уже отправлено в суд.

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