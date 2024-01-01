В Прикамье похоронят ещё двух погибших на СВО военнослужащих С Денисом Нечаевым и Альбертом Ахметовым простятся 25 июля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе спецоперации на Украине погибли военнослужащие Денис Нечаев из Кудымкарского округа и Альберт Ахметов из Березников. Об этом сообщается на официальных страницах муниципалитетов в соцсетях.

Денис Нечаев родился в Краматорске Донецкой области 17 марта 1986 года. Через некоторое время семья переехала на постоянное место жительства в д. Коньшино Кудымкарского муниципального округа. Мужчина окончил Отевскую общеобразовательную школу, а затем получил профессию тракториста в ПУ № 3 Кудымкара. В последнее время трудился в сфере лесозаготовок.

В декабре 2023 года он заключил контракт и отравился на СВО. Мужчина погиб в мае этого года при выполнении боевых задач.

Прощание с погибшим состоится 25 июля в 12:00 в Кудымкаре.

В этот же день в Березниках похоронят погибшего на СВО местного жителя Альберта Ахметов. Обстоятельства его смерти не уточняются. Прощание с ним пройдёт в Культурно-деловом центре города. Начало гражданской панихиды в 11:00.

Администрации Березников и Кудымкара выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что 25 июля в Прикамье похоронят погибших в спецоперации Даниила Безгодова и Вячеслава Кочева.

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