Алёна Бронникова Пермское УФАС не удовлетворило жалобу «Юнайт» на оператора торговой площадки Подрядчик пожаловался на сбой во время подачи заявки на конкурс по строительству «Инженерной школы» Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС признало жалобу строительной компании ООО «Юнайт» на оператора торговой площадки, где проводился конкурс по разработке проекта и строительства нового здания "Инженерной школы" в Перми, необоснованной. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Организация обратилась в антимонопольное ведомство с заявлением, в котором пожаловалась на возникший сбой на торговой площадке во время подачи заявки для участия в конкурсе. По мнению заявителя, бездействие оператора привело к отсутствию технической возможности у «Юнайта» подать заявку, что противоречит законодательству РФ. В связи с этим определение подрядчика было приостановлено.

Как сообщается в решении УФАС от 18 июля, комиссия по контролю в сфере закупок установила, что при подаче заявки на участие в конкурсе заявитель выбрал недействительный сертификат ЭЦП, который ранее был заменён. Кроме того, в период подачи заявки на участие сбоев на сайте оператора не было зафиксировано. Довод «Юнайта» не нашёл своего подтверждения. При этом компания может обжаловать решение в суде в течение трёх месяцев.

Приостановка определения поставщика по данному конкурсу была отменена 23 июля. МКУ «Управление технического заказчика» 24 июля заключило контракт с признанным ранее победителем в конкурсе ООО «Кинетика». Стоимость работы составит 1,3 млрд руб.

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