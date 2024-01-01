Алёна Бронникова

Пермское УФАС не удовлетворило жалобу «Юнайт» на оператора торговой площадки

Подрядчик пожаловался на сбой во время подачи заявки на конкурс по строительству «Инженерной школы»

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УФАС

  nsb-rf.ru

Пермское УФАС признало жалобу строительной компании ООО «Юнайт» на оператора торговой площадки, где проводился конкурс по разработке проекта и строительства нового здания "Инженерной школы" в Перми, необоснованной. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Организация обратилась в антимонопольное ведомство с заявлением, в котором пожаловалась на возникший сбой на торговой площадке во время подачи заявки для участия в конкурсе. По мнению заявителя, бездействие оператора привело к отсутствию технической возможности у «Юнайта» подать заявку, что противоречит законодательству РФ. В связи с этим определение подрядчика было приостановлено.

Как сообщается в решении УФАС от 18 июля, комиссия по контролю в сфере закупок установила, что при подаче заявки на участие в конкурсе заявитель выбрал недействительный сертификат ЭЦП, который ранее был заменён. Кроме того, в период подачи заявки на участие сбоев на сайте оператора не было зафиксировано. Довод «Юнайта» не нашёл своего подтверждения. При этом компания может обжаловать решение в суде в течение трёх месяцев.

Приостановка определения поставщика по данному конкурсу была отменена 23 июля. МКУ «Управление технического заказчика» 24 июля заключило контракт с признанным ранее победителем в конкурсе ООО «Кинетика». Стоимость работы составит 1,3 млрд руб.

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