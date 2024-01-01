Подрядчиком строительства нового здания Инженерной школы в Перми стала компания «Кинетика» Стоимость работ оценили в 1,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Перми подвели итоги конкурса на разработку проектной документации и строительство нового здания Инженерной школы. Победителем стало ООО «Кинетика» (ЖБК-Строй). Стоимость работ составила 1,3 млрд руб., контракт планируется заключить в ближайшее время. Закончить все работы подрядчик должен к концу 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В сумму контракта включены расходы на строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации.

Для строительства нового корпуса был выделен земельный участок рядом с основным зданием школы по ул. Академика Веденеева, 71. Подрядчик должен подготовить проект к 22 июля 2025 года, строительство здания должно быть завершено к 31 декабря 2026 года.

Новое здание школы будет рассчитано на 1050 учащихся. В нём разместят 42 класса для учеников с 5 по 11 класс, кабинеты по различным специальностям. В частности, кабинет иностранных языков с мобильным лингафонным оборудованием, лабораторные кабинеты по физике и другие. Также в здании будут мастерская по обработке тканей, столярная и слесарская мастерские, медиацентр, радиоузел, кабинет робототехники, 3D-лаборатория, библиотека, актовый зал. Обеденный зал будет рассчитан на 550 посадочных мест. В школе оборудуют два спортзала.

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