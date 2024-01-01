Алёна Бронникова В Перми приостановили заключение контракта по возведению «Инженерной школы» В УФАС поступила жалоба на оператора торговой площадки Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Определение подрядчика в части заключения контракта по разработке проекта и строительству второго корпуса МАОУ «Инженерная школа» в Перми приостановлено по требованию контрольного органа. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Причиной стала жалоба ООО «Юнайт», полученная Пермским УФАС, на оператора электронной торговой площадки «Фабрикант», где проводилась закупка. Согласно опубликованному документу, заявитель сформировал заявку на участие, загрузил документ и сохранил черновик. Первая и вторая части были подписаны, а на третьей возникла ошибка получения данных, либо, как было указано на сайте, истекло время сессии, что не позволило компании отправить заявку.

Повторная попытка авторизации и подачи документов вызвала аналогичную ошибку. Обращение в службу поддержки не помогло решить проблему.

Закон обязывает оператора обеспечить непрерывность проведения электронных процедур и равный доступ компаний к участию в закупках. Как утверждает заявитель, бездействие оператора привело к отсутствию технической возможности у участника закупки подать заявку, что противоречит законодательству.

Жалоба будет рассмотрена 16 июля.

Ранее стало известно, что победителем конкурса стало ООО «Кинетика». По итогам торгов с компанией планировалось заключить контракт на 1,3 млрд руб.

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