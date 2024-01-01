В Прикамье прощаются с погибшим на СВО 50-летним рядовым Олегом Утевым
В зоне специальной военной операции в ДНР, ЛНР и на Украине погиб житель Юсьвинского муниципального округа Пермского края Олег Утев. Об этом сообщили в местной администрации.
Олег Константинович родился 15 июля 1974 года в с. Архангельское Юсьвинского района, окончил в родном селе среднюю школу и поступил в профессиональное училище в Кудымкаре, где получил профессию «мастер-строитель».
Долгое время Олег Утев трудился кочегаром в сельском детском саду и у индивидуального предпринимателя.
В июне 2024 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы. Уже 7 июля рядовой Олег Утев погиб при исполнении воинского долга.
«Со слов родственников и соседей, Олег был неконфликтным, общительным и отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь. Выражаем глубокие соболезнования близким Олега Константиновича. Светлая память нашему земляку!» — говорится в сообщении властей.
Похороны военнослужащего пройдут 24 июля в с. Архангельское.
Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции 20 июня погиб 21-летний рядовой Даниил Безгодов из Верещагинского округа Прикамья.
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