В пермском «Колизее Синема» заработал «Активити-парк» Его планировалось открыть ещё в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ТРК «Колизей Синема», который расположен в центре Перми, открылся спортивно-развлекательный центр для детей и подростков «Активити-парк Sky trip». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на учредителя ООО «Активити-парк» Бориса Радостева.

Как пояснил изданию бизнесмен, на данный момент в центре готовят программу к праздничному мероприятию в честь запуска и определяются с датой торжества.

В составе развлекательного комплекса начал работать также ресторан европейской кухни, рассчитанный на 200 посадочных мест. В нём находится премиум-зона, бар и тематические банкетные комнаты.

Напомним, в начале года стало известно, что ТРК «Колизей Синема» будет частично перепрофилирован, и на втором этаже, на площади 2 тыс. кв. м откроется спортивно-развлекательный центр для детей и подростков с уникальной концепцией. Тогда открытие «Активити-парк» анонсировалось на март, однако впоследствии сроки сдвинули.

Кроме этого, планировалось обновить пространства бывшего «Синема Парка» на четвёртом и пятом этажах здания: там размещался кинотеатр, закрытый в феврале 2023 года.

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