Открытие активити-парка в «Колизее Синема» в Перми намечено на март Две трети площади парка займёт ресторан Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Открыть новый активити-парк на втором этаже пермского ТРК «Колизей Синема» планируется в марте. Сейчас идут демонтажные работы, продолжается разработка проектной документации, дизайн-проекта, заключаются договоры на поставку оборудования. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» рассказал учредитель пермского ООО «Активити парк» Борис Радостев.

«Мы «закрыли» периметр, на котором ведутся строительные работы. Возводится перегородка ресторана, который займёт две трети площади парка»,— сообщил Радостев, отметив, что все работы идут по графику.

В начале года стало известно, что ТРК «Колизей Синема» будет частично перепрофилирован и на втором этаже на площади 2 тыс. кв. м откроется спортивно-развлекательный центр для детей и подростков с уникальной концепцией. Также планируется обновление пространств бывшего «Синема Парка» на четвёртом и пятом этажах здания: там размещался кинотеатр, закрытый в феврале 2023 года.

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