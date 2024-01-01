Алёна Бронникова За полгода в Прикамье нетрезвые водители выплатили 20 млн рублей штрафов Больше всего должников по штрафам живут в Перми и Пермском районе Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края, севшие за руль в нетрезвом виде, за первую половину 2024 года выплатили 20 млн руб. административных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

По данным ведомства, за указанный период на исполнении у приставов находилось более 3,5 тыс. производств о взыскании штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения. Это на 30% меньше, чем в АППГ.

В рамках 159 производств по принудительному взысканию задолженности был наложен арест на имущество в сумме более 4,5 млн руб., временно ограничен выезд из страны 1,2 тыс. человек. Отмечается, что чаще всего должниками становятся жители Свердловского и Орджоникидзевского районов Перми, а также Пермского муниципального округа.

Судебные приставы напоминают, что, в соответствии с законодательством, повторное вождение в нетрезвом виде является уголовно наказуемым. Большее количество осуждённых по данной статье Уголовного кодекса проживает в Березниках, где по приговорам суда было конфисковано 34 транспортных средства.

Ранее ТУ Росимущества в Прикамье выставило на торги 67 автомобилей, которые были конфискованы за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, часть конфискованных транспортных средств ведомство передало Министерству обороны России для нужд СВО.

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