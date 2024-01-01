Зарина Ситдикова В Прикамье выставлены на продажу 67 конфискованных у нетрезвых водителей автомобилей Стоимость отдельных лотов доходит до 1,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае выставило на торги 67 автомобилей, которые были конфискованы у водителей Прикамья за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованным данным, с молотка продаются машины отечественных и иностранных марок в разном техническом состоянии. Среди них есть, в том числе повреждённые транспортные средства, цена которых не превышает 20 тыс. руб., и автомобили без видимых дефектов.

Информация о лотах и подробности предстоящих торгов размещены на сайте torgi.gov.ru в разделе «Реализация имущества, обращенного в собственность государства, и иного изъятого имущества».

В соответствии с ней стоимость автомобилей варьируется от 18,3 тыс. руб. до 1,8 млн руб. Продажа автомобилей состоится в течение четырёх дней: 30 июля, 5 августа, 10 августа и 12 августа. На последнюю дату назначены два аукциона.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало конфискованные у пьяных водителей машины Министерству обороны России для нужд СВО.

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