Зарина Ситдикова В Прикамье 20-летий водитель лишился автомобиля из-за вождения в пьяном виде Транспорт был изъят по решению суда в пользу государства Поделиться Твитнуть

Суд в Кудымкаре постановил изъять у 20-летнего водителя, неоднократно садившегося за руль в нетрезвом виде, личный автомобиль. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Прикамья».

По информации МВД, осужденный был задержан на дороге в деревне Шипицына в марте. Он ехал на своей «Ладе», когда его остановили для проверки документов госавтоинспекторы. Сотрудники ГИБДД сразу поняли, что водитель нетрезв. Это подтвердил алкотестер, который показал содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,70 мг/л. Позже выяснилось, что молодой человек уже получал штраф за вождение в пьяном виде.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение»). Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ, запретил ему в течение двух лет управлять транспортом, а также изъял автомобиль в пользу государства.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало конфискованные у пьяных водителей машины Министерству обороны России.

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