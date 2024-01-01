За шесть дней в Прикамье выпадет до 80% месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае с 24 по 29 июля установится холодная погода, среднесуточная температура воздуха не превысит +13...+16°, что ниже климатической нормы на 2-6°. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом суммарно по территории Прикамья выпадет 30-60 мм осадков, что составит 50-80% месячной нормы.

Как отметили синоптики, несмотря на аномалию, холодный период текущего года не войдёт даже в десятку самых холодных в регионе за всю историю метеонаблюдений. Рекорд по самой низкой температуре в третью декаду июля был зафиксирован в 2006 году, тогда средняя декадная температура воздуха составила всего +11,4°.

Ранее в ГИС-Центре ПГНИУ сообщали, что понедельник, 22 июля, стал в Перми самым холодным июльским днём за пять лет. Тёплая погода вернётся в регион не раньше начала августа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.